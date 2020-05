3 aplicativos que poderão dizer se seu companheiro está te traindo

Em época de relações virtuais e redes sociais tendo muito espaço em nossas vidas, as relações humanas foram totalmente transformadas. Tudo é mais fácil, inclusive manter uma amante. Isso causa apavoro em todos que percebem que o companheiro passa muitas horas no celular, sem saber o que está fazendo.

Porém, a mesma tecnologia que permite que as pessoas achem amantes, também permite que você descubra tudo sem sair de casa. Pois é, não é mais preciso seguir pessoas, contratar detetives, aparecer inesperadamente. Existem alguns aplicativos que em questão de minutos já podem dizer se você está sendo vítima de traição.

Como funcionam esses aplicativos

Existem dois tipos de aplicativo que permitem que você descubra se existe alguma traição. Os aplicativos de casal e os aplicativos de espionagem. A diferença entre eles dois é bem severa, então vamos te ajudar a escolher.

Em suma, os aplicativos de casal funcionam com base na confiança mútua. Eles oferecem um monitoramento de ambos os aparelhos. Ou seja, você verá tudo o que seu companheiro faz no celular dele, mas ele também verá tudo o que você faz no seu.

Já os aplicativos de espionagem funcionam em mão única. Você instala no aparelho do seu companheiro e poderá monitorar tudo o que ele faz no celular sem que ele saiba. Vamos nos aprofundar em cada um desses tipos de app.

Aplicativos de casal

Como dissemos, os aplicativos de casal foram elaborados para aqueles que desejam ter controle total sobre tudo o que o companheiro faz e está aberto a também ter a privacidade invadida. Através deles, ambos os integrantes do casal podem ver as mensagens trocadas, localização do aparelho, conversas nas redes sociais, fotos tiradas e muitas outras coisas.

Os dois aplicativos de casal mais utilizados são o Couple Tracker e o mCouple. Porém, um fato primordial faz com que eles não sejam tão efetivos quanto parece: a partir do momento em que a pessoa sabe que está sendo monitorada, com certeza ela não deixará pistas. Ou seja, mesmo que você esteja sendo traído, continuará sem saber a verdade.

Aplicativos de espionagem

Nos aplicativos de espionagem, o seu companheiro nunca saberá que está sendo monitorado, pois eles ficam invisíveis no celular. Você instala no aparelho e começa a receber relatórios de tudo o que a pessoa faz no celular, como:

Localização em tempo real

Conversas do Whatsapp

Redes sociais utilizadas

Ligações telefônicas feitas e recebidas

Sites acessados

Sem saber que está sendo vigiado, seu companheiro com certeza não se preocupará e deixará muitas pistas. Assim, se estiver acontecendo uma traição, você saberá em poucos minutos. Você encontrará a resposta para a pergunta: como descobrir a senha do instagram do meu namorado . Nossa dica de aplicativo de espionagem é o mSpy. Existem muitos disponíveis, mas ele é o que se mostra mais confiável, principalmente por não ter nenhuma chance de ser descoberto. Em muitos anos, isso nunca aconteceu com ele. E para descobrir traição, isso é o mais importante, já que uma vez detectado, o aplicativo se torna totalmente inútil, pois seu companheiro parará de deixar os rastros.