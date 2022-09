3 = 6 divulga nome, capa e tracklist do primeiro EP, além de disponibilizar single

Da baixa mogiana, mais precisamente de Mogi-Mirim/SP, vem o trio mais excêntrico da música que você irá ouvir nos últimos anos. Trata-se do 3 = 6 (leia-se três igual a seis, nome do qual os apreciadores de carros antigos irão captar de imediato), que disponibilizou detalhes de seu EP de estreia, como capa, data de lançamento e tracklist, além de um single, que sai como degustação do debut.

Com o título de “Obsolete Future”, o EP trará seis composições onde o trio destila o melhor da música instrumental, em uma pegada que mescla Jazz Fusion, Jazzhop, Jazz-Rock e Jazz-Funk, com fortes elementos de Lounge, Chill-out e até 8-bit, neste último caso, também conhecido como Chiptune, uma sonoridade comum em efeitos e trilhas sonoras de arcades, computadores e videogames.

A capa do trabalho ficou por conta de Lucas Domingos, artista que também trabalhou com todas as animações que acompanham as faixas do EP. O EP contou com mixagem de Lucas Chagas e masterização de Gabriel Vieira. Como uma prévia de “Obsolete Future”, o grupo disponibilizou uma das faixas que estará no disco. Trata-se de “Supérfluos Necessários”, que pode ser ouvida no lyric video abaixo:

O projeto é idealizado por José Mantovani (ex-Desecrated Sphere, Collapse NR, All Angels Massacre, Ayin), que tem ao seu lado, o guitarrista Daniel Ballone (ex-Illuminari) ambos com background no cenário Rock e Metal brasileiro, acompanhados pelo baterista convidado Wagner Oliveira (Quarteto Qdeu Jazz, Quinteto Alma Brasileira). “Obsolete Future” será lançado em 16 de setembro, e o link para pré-salvamento do trabalho já está disponível, confira abaixo:

https://show.co/r2AX5Qh

Tracklist:

1- Innovation, Research

2- Supérfluos Necessários

3- Consenso Pela Desunião

4- Permissive and Indulgent

5- Energie, Ideen (Schwung)

6- Premissa Falsa, Promessa Falha

