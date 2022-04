2ª Etapa da Copa MTB Outdoor já conta com 400 ciclistas inscritos

No domingo, 10 de abril, o Distrito de Martinho Prado Júnior sedia a 2ª Etapa da Copa MTB Outdoor de Ciclismo. Cerca de 400 ciclistas já se inscreveram para participar da competição, que faz parte da programação das celebrações do aniversário de 145 anos de emancipação político-administrativa de Mogi Guaçu, comemorado em 9 de abril. O início das provas será a partir das 8h, em frente ao centro esportivo Amauri Caveanha, localizado na Rua Júlio Fernandes, s/n. Durante o evento, haverá praça de alimentação e show com as bandas Balaio Doido e Máfia dos Blues.

A Copa MTB Outdoor é realizada pela empresa Kalangas e supervisionada pela Federação Paulista de Ciclismo (FPC). Esta etapa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). A competição é dividida em três categorias: Pró – 57 km; Sport – 46 km e Passeio Ciclístico – 20 km. As inscrições continuam abertas e podem ser realizadas até a sexta-feira, 8 de abril, às 18h, por meio do link www.kalangasbikers.com.br. O valor de inscrição das categorias Pró e Sport é de R$ 79,90.

O credenciamento da Passeio Ciclístico é a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis que deverão ser entregues no dia do evento. A arrecadação de mantimentos será convertida em prol do Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu. No percurso da Passeio Ciclístico, o trajeto passará pela Fazenda Campininha, porque a prova integra o cronograma de comemorações dos 80 anos da instituição.

Além desta, a competição terá ainda outras duas etapas que serão disputadas em Águas de São Pedro (19/06) e São Pedro (04/09), cidade esta que ocorrerá a final e onde acontecerá a premiação das equipes. A equipe campeã receberá R$ 2.000, a vice-campeã R$ 1.000 e a 3ª colocada R$ 500.

145 anos de Mogi Guaçu

Nesta sexta-feira, 8 de abril, 19h30, as festividades do aniversário da cidade prosseguem com o Dança Guaçu, no Teatro Tupec, no Centro Cultural. Para participar, o interessado deve baixar seu convite no Ingressos Mega Bilheteria.

Confira a agenda das celebrações do aniversário de Mogi Guaçu.

Dia 8- Dança Guaçu

Local: Teatro Tupec

Horário: às 19h30

Dia 9 – Desfile 9 de Abril

Avenida Dos Trabalhadores, às 8h

Dia 9 –Estreia do Clube Atlético Guaçuano

Local: Estádio Municipal Carlos Nelson Bueno (Furno)

9h – Atlético Guaçuano x Sociedade Esportiva Itapirense (sub-15)

11h – Atlético Guaçuano x Sociedade Esportiva Itapirense (sub-17)

13h30 – SEL/Formando Campeões x Clube de Campo Sylvamo (sub-09)

14h – SEL/Formando Campeões X Clube de Campo Sylvamo (sub-11)

15h – Jogo Master (com ex-atletas)

Dia 10- Banda Santa Terezinha

Local: Feira livre Parque Cidade Nova

Horário: 10h

Dia 10 – 2ª Etapa da Copa MTB Outdoor de Ciclismo

Local: Centro Esportivo Amaury Caveanha, localizado na Rua Júlio Fernandes, s/n – Distrito de Martinho Prado Júnior

Horário: 8h

Dia 12 – Premiação do Concurso da Páscoa

Local: Boulevard Shopping – Mogi Guaçu

Horário: 13h

Entrada Franca

Dia 12 – Desenvolvimento a Mulher que Coabita na Dança

Local: Teatro Tupec (Centro Cultural)

Horário: 17h30

Entrada: R$5,00 (Ingressos Mega Bilheteria www.megabilheteria.com)

Dia 13 – Encontro de Coros

Local: Teatro Tupec (Centro Cultural)

Horário: 19h30

Entrada Franca (Ingressos Mega Bilheteria www.megabilheteria.com)

Dia 26 – Terça de Palco Aberto: Paulinho do Cavaco

Local: Concha Acústica

Horário: 20h

Entrada Franca

Dia 29 – Premiação Retratos da Nossa Terra

Local: Buriti Shopping – Mogi Guaçu

Horário: 16h

Entrada Franca