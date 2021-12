22 ruas e avenidas do município serão recapeadas nos 3 próximos meses

Foram finalizados os processos licitatórios, na modalidade pregão, que preveem a contratação de empresa especializada em serviços de recapeamento asfáltico. As concorrências irão viabilizar investimento de mais de R$ 5 milhões na recuperação de 22 vias em diferentes bairros de Mogi Guaçu. A Secretaria de Obras e Mobilidade será a responsável pela emissão das ordens de serviço e o início das melhorias está previsto para os próximos dias.

O primeiro processo licitatório, sob nº 14.157/2021, prevê a execução de obras de recapeamento asfáltico, sinalização viária, sarjetões e acessibilidade na Avenida Vereador José Augusto Caveanha, no Jardim Fantinato. O valor do contrato é de R$ 462.910,22, sendo parte dos recursos de convênio estadual. A Construtora Simoso foi a vencedora do processo e o contrato tem validade de três meses.

O valor de R$ 200 mil foi disponibilizado por meio do PEM (Programa Especial de Melhorias) da Secretaria Estadual de Habitação. “Fizemos a solicitação através de ofício no começo do ano e fomos atendidos. Foi assinado um convênio e, agora, será executado. O valor disponibilizado é de R$ 200 mil e o restante é contrapartida do município”, explicou o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Eduardo Schimidt.

Já o processo licitatório nº 13.111/2021, vencido pela Construtora Scala Guaçu, prevê asfalto novo para seis ruas no Morro do Ouro: José Colombo, Henrique Coppi, Dorival Bueno, Elzio Damião e Ângelo Bombo, além da Avenida Marechal Castelo Branco. O investimento será de R$ 556.439,00, sendo R$ 500 mil obtidos por meio de emenda impositiva do deputado estadual Barros Munhoz, com contrapartida do município.

A terceira licitação, de nº 14.158/2021, foi vencida pela construtora Scala Guaçu e prevê o recapeamento de 15 vias em diversas regiões da cidade. Bairros como Jardim Santo Antônio, Carmem Lídia, Vila Paraíso, Jardim Iguatemy, Vila Maria, Parque Cidade Nova, Jardim Nossa Senhora das Graças, Jardim Centenário e Parque Real Guaçu serão beneficiados.

O valor do contrato é de R$ 4.173.993,13, provenientes de recursos próprios, sendo o prazo de execução de três meses. São 11 ruas e quatro avenidas, descritas abaixo:

Rua Atibaia

Rua Bragança Paulista

Rua Dr. Silvio de Camargo

Rua Santo Antônio do Jardim

Rua dos Operários

Avenida Dom Pedro I

Rua Jacyra S. Lithordi

Rua Antenor Gomes de Oliveira

Avenida Brasil

Avenida Júlio Xavier da Silva

Rua Antenor de Freitas

Rua João Antunes de Lima Junior

Avenida Melvin Jones

Rua Minas Gerais

Rua Luiz Martini

“Nós estamos avançando na questão do recapeamento asfáltico, que é uma das principais demandas da população. Ainda há muito a ser feito, pois são anos sem investimento adequado. Temos novos projetos em andamento e vamos fazer muitos investimentos neste sentido ao longo dos próximos anos”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti.