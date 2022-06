21 litros de lança perfume é apreendido em blitz da Polícia Rodoviária na SP 340

Na madrugada desta quarta-feira (01), a Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma grande quantidade de lança perfume em uma abordagem feita na base da PMR de Mogi Mirim, na rodovia SP-340, no KM 158.

Segundo relatado pelo Sargento Klinger e Cabo Cipriano, por volta da 1h55, durante uma fiscalização de rotina no Km 158 (Norte), um Chevrolet Corsa Classic foi parado pois um dos faróis não estaria funcionando. O motorista, ao visualizar os PMRs e perceber que seria abordado, mudou repentinamente de faixa e entrou em um retorno existente poucos metros adiante.

Os policiais rodoviários iniciaram, então, o acompanhamento do veículo suspeito e não demorou muito até que o Classic fosse interceptado e parado. No interior do carro, havia três jovens, além de 21 litros de lança perfume, acondicionados em embalagens pet de dois litros e garrafas de vidro

Os três ocupantes, todos de Campinas, foram presos em flagrante e levados à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. Em depoimento às autoridades policiai de plantão, eles disseram que o entorpecente seria escondido em uma chácara, em Mogi Guaçu, onde aconteceria uma “rave”. As garrafas de lança perfume iriam ser enterradas junto a um muro com o auxílio de uma escavadeira.