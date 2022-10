Mogi Guaçu termina em 5º lugar na classificação geral do 64º Jogos Regionais de 2022

Mogi Guaçu terminou na 5ª colocação geral do 64º Jogos Regionais do Estado de São Paulo. A cidade obteve 98 pontos e conquistou 26 medalhas, sendo nove de ouro, seis de prata e 11 de bronze. Na classificação final, a campeã foi a cidade de Indaiatuba com 165 pontos. Na sequência encontram-se Rio Claro (161pontos), Campinas (151) e Americana (112), respectivamente.

Com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), Mogi Guaçu participou de 16 modalidades: damas, atletismo, basquetebol, bocha, capoeira, ciclismo, futebol de campo, futsal, judô, malha, natação, taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.

As medalhas de ouro vieram com a dupla de tênis de campo, malha, atletismo feminino (salto em distância), dama, xadrez (categoria feminina sub-21), natação e outras três com tênis de mesa feminino. As medalhas de prata foram conquistadas com o judô (três), equipes masculinas sub-21 de xadrez e de futsal e natação. Já as medalhas de bronze com o judô (três), natação (duas), atletismo (200 metros rasos e revezamento masculino do 4 x 400 metros), equipe feminina de ciclismo e mais três com o tênis de mesa.

Em 2022, Mogi Guaçu foi uma das sedes do 64º Jogos Regionais do Estado de São Paulo, evento que voltou a ser realizado após dois anos suspensos devido a pandemia da Covid-19. O município recebeu as competições de tênis de campo, futebol de campo, malha, tênis de mesa e vôlei de praia. Ao todo, 40 cidades participaram desta edição.

A cidade integra a 4ª Região Esportiva (Campinas) da competição organizada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo. Nesta edição de 2022, não houve uma cidade-sede e os atletas também não ficaram alojados em escolas. O Governo Estadual optou em realizar a competição desta forma como medida preventiva no combate ao coronavírus.

Agora, os atletas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) se preparam para disputar os 84º Jogos Abertos do Interior Horácio Baby Baroni, maior evento esportivo do Estado de São Paulo, que acontecerá entre os dias 3 e 15 de outubro, em São Sebastião.