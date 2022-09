A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) iniciou a substituição de 34 luminárias por lâmpadas de LED na Avenida dos Trabalhadores no trecho entre a ponte de ferro e a rotatória do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. Além disto, a pasta também implantará mais 13 postes que contemplarão outras 26 lâmpadas de LED, totalizando, então, 60 novas luminárias na extensão da via. O serviço será concluído no sábado, 17 de setembro.

O investimento é de R$ 155 mil e realizado com recursos próprios da Administração Municipal. “Conforme promessa de campanha, estamos modernizando o parque de iluminação, começando o trabalho pelas vias de maior fluxo. Investir em iluminação pública é investir em segurança e numa melhor qualidade de vida para os guaçuanos”, comentou Jerry Zenari, responsável pelo Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura.

Após esta etapa, o cronograma de melhorias de iluminação pública abrangerá as Ruas São José, Francisco de Arruda e Rio Grande do Sul, além das Avenidas John Kennedy e Carlos Braga de Faria e ainda o bairro da Bertioga. “A iluminação pública é uma das prioridades e queremos proporcionar a população guaçuana mais tranquilidade ao transitar pelas ruas da cidade”, reforçou o responsável.

Segundo dados do Departamento, até o momento, cerca de 18 locais entre vias e monumentos, além de parte do Parque dos Ingás já receberam lâmpadas de LED. Os locais são: Ruas Francisco Mantelato, Izalino Lealdini Osalo, Cel. João Francisco de Godoy, Florianópolis, Joaquim Tereziano de Oliveira, Hermínio Bueno, São Benedito e Ponta Grossa e as Avenidas Luiz Augusto Lanzi, Castelo Branco e Suécia.

Nesta lista estão ainda trecho da Estrada da Cachoeira, as pontes de pedestres e concreto, no Centro, ponte de ferro e na rua de entrada interna do ginásio municipal de esportes Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova.

Prédios

Outros 110 prédios públicos receberam a troca de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de Led tubular para utilização de uma energia mais eficiente. A medida teve como objetivo reduzir o consumo em até 40%.

O serviço nos prédios do município foi realizado por meio do projeto Energia Mais Eficiente da concessionária Neoenergia Elektro em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade. Os recursos utilizados neste projeto foram do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

“As ações que foram viabilizadas em nosso município contemplaram mais de 100 locais públicos com a substituição de cerca de seis mil lâmpadas fluorescentes convencionais por lâmpadas de LED”, explicou Jerry Zenari.

Iluminação pública

A Administração Municipal atende a todas as solicitações de reparos de iluminação pública da cidade. Segundo relatório divulgado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade, 2.422 pedidos de trocas e reparos de iluminação pública foram realizados nos últimos dois meses. Deste total, 982 deles foram executados em julho e 1.440 em agosto.

Os serviço de solicitação de reparos e manutenção podem ser feitos por meio do link https://mogiguacu.notificacao.gestoriluminacaopublica.com.br/municipio/2610ou para a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade pelos telefones (19) 3851-7017 e 3851-7018 ou na Ouvidoria do Munícipio pelo número 156.