200 alunos do Programa Atleta do Futuro recebem kits de uniforme

200 alunos do Programa Atleta do Futuro (PAF) receberam kits de uniformes nesta quarta-feira, 6 de abril. Cada kit é composto por um short e uma camiseta de treinamento, entregues aos participantes do programa nas modalidades de atletismo, futsal, judô, natação e vôlei. O evento aconteceu nas dependências do Serviço Social da Indústria (SESI) – Mogi Guaçu.

O PAF é realizado em parceria entre o SESI – SP e a Prefeitura de Mogi Guaçu e conta com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg). As atividades atendem gratuitamente crianças e jovens de 6 a 17 anos.

Com 30 anos de história, o PAF promove formação e cultura esportiva, tendo como proposta de contribuir para a garantia do direito de acesso ao esporte de qualidade e ao desenvolvimento integral dos participantes. Ao promover formação esportiva, o Sesi permite que os alunos e alunas aprendam diferentes modalidades esportivas, com conteúdo e estratégias adequadas para cada faixa etária.

Participaram do evento, o vice-prefeito major Marcos Tuckumantel, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Raphael Locatelli, a vereadora Lili Chiarelli, o presidente-adjunto e superintendente da Acimg, José Rubens de Carvalho e Adenilson Junior dos Reis, além do diretor e os coordenadores do Sesi – Mogi Guaçu, Laôr Fernandes de Oliveira, Mauricio Colla e Raissa Campos Oliveira, respectivamente.