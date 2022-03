2 armas de fogo e 300 munições são apreendidas pela PM

PMs fizeram uma enorme apreensão de munições de arma de fogo na noite de segunda-feira (7), na Zona Sul da cidade. Uma viatura composta pelo Sargento Charles, Cabo Raymundo e Soldado Pozzer, estava em ronda de rotina pelo Jardim Itacolomy quando por volta das 22h30, receberam uma chamada via rádio, informando sobre uma denúncia de posse ilegal de armas e munições no bairro.

De acordo com a denúncia, um rapaz, que trabalharia de segurança de uma empresa, estaria vendendo armas no local. Os policiais militares se deslocaram, então, até a rua Sérgio Sínico onde em uma guarita da antiga empresa Guainco Stone, se depararam com um jovem, de apenas 19 anos, sobre o qual pairava a suspeita de estar escondendo armas e munições no local. Interrogado pelos policiais, o rapaz deixou que eles revistassem o local. A equipe do Sargento Charles passou a fazer uma varredura nas dependências da antiga cerâmica.

No interior da guarita, escondida em uma máquina, os PMs acharam uma réplica de uma pistola 9 mm. Quando percebeu que a “casa havia caído”, o rapaz levou os policiais militares para o interior da empresa onde.

No forro do galpão e dentro de um pote, foram localizados um revólver calibre 38, um outro revólver calibre 22, além de 188 munições calibre 38, mais 90 de calibre .22, além de 18 cartuchos calibre 3.57 e 3 balas .380.

Imediatamente o rapaz recebeu voz de prisão, passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) onde, após ser ouvido pela autoridade de plantão e pagar fiança, foi liberado para responder ao inquérito em liberdade.