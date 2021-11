2.600 estudantes da rede municipal participam de avaliação

A quinta-feira, dia 25 de novembro, foi diferente para um grupo de alunos da rede municipal de ensino. Eles participaram do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que começou a ser aplicado nas escolas públicas e privadas. A aplicação dos testes deve acontecer até 10 de dezembro em todo o país.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cerca de seis milhões de alunos devem fazer o Saeb 2021. Em Mogi Guaçu, 2.600 alunos estão sendo avaliados. “O Saeb é um importante indicador da qualidade do ensino oferecido tendo em vista a necessidade de informar à sociedade sobre o desempenho do sistema de ensino”, comentou o secretário municipal de Educação, Paulo Paliari.

Para ele, os indicadores serão importantes neste novo processo por conta da pandemia da Covid-19. “Com essa avaliação poderemos promover o aprimoramento dos diagnósticos a partir do processo de retorno às atividades presenciais nas escolas, avaliando os efeitos da pandemia Covid-19 e suas consequências no aprendizado dos estudantes”, ressaltou.

Todas as escolas públicas, localizadas em zonas urbanas e rurais, que possuam 10 ou mais estudantes matriculados no 5º ano e no 9º ano do ensino fundamental e na 3ª e 4ª séries do ensino médio (tradicional e integrado) são a população alvo do Saeb, que ocorre na rede municipal de ensino de Mogi Guaçu entre os dias 22 de novembro e 3 de dezembro. Aproximadamente 2.600 alunos estão sendo avaliados com testes de Língua Portuguesa e Matemática e uma amostra de Ciências da Natureza e Ciências Humanas para estudantes do 9º ano do ensino fundamental.

Em dezembro

Os estudantes da rede municipal também irão participar doSistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), aplicado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo com a finalidade de produzir um diagnóstico da situação da escolaridade básica paulista, visando orientar os gestores do ensino no monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da qualidade educacional.

No Saresp, os alunos do 3º, 5º, 7º e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio têm seus conhecimentos avaliados.