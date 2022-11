1º Memorial de Xadrez às Cega de Mogi Guaçu recebeu enxadristas no Shopping Boulevard

O 1º Memorial de Xadrez às Cegas de Mogi Guaçu aconteceu neste final de semana, dias 26 e 27 de novembro, no Shopping Boulevard, no Centro. O campeão do Torneio para PDV (Pessoas com Deficiência Visual) foi o enxadrista Renan Luiz Roberto. Já Gabriel Duque Ferreira foi campeão na categoria Videntes. Cerca de 14 enxadristas participaram da competição, sendo oito deles com deficiência visual, além de outros seis atletas videntes. A organização do evento foi do técnico de xadrez da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), Wendel Assis.

Durante os dois dias de competição, 31 partidas foram realizadas e centenas de pessoas puderam acompanhar. “Depois da realização deste evento ficará, para cada um, o aprendizado inerente aos desafios, novidades e a emoção de uma modalidade jamais vista na cidade, que deixará boas e eternas recordações das maravilhosas pessoas que dela participaram”, disse o técnico.

Segundo ele, o 1º Memorial de Xadrez às Cegas de Mogi Guaçu teve um importante papel social, pois as pessoas com deficiência visual precisam de mais atenção e respeito da sociedade e o evento contribuiu com a quebra de tantos estereótipos. “Conseguimos 15 jogos de peças adaptadas para a competição e 15 vendas que foram usadas durante o evento. Sete alunos das nossas escolinhas municipais de xadrez auxiliaram no torneio e o Shopping Boulevard forneceu a alimentação para os enxadristas cegos”, falou.

O 1º Memorial de Xadrez às Cegas contou com tabuleiros individuais para cada atleta, enxadristas assistentes em todas as mesas, relógios digitais, atualização das partidas em tempo real pela internet, placas com nomes e fotos de todos, escrito em português e em braile, assim como premiação para todos os competidores.

Torneios

A próxima competição de xadrez de Mogi Guaçu será a Final do Circuito Guaçuano de Xadrez Relâmpago, marcado para a próxima quarta-feira, 30 de novembro, a partir das 19h, no Shopping Boulevard, no Centro. E por último, ocorrerá o Torneio de Rating Internacional entre os dias 9 e 11 de dezembro, no Shopping Boulevard.