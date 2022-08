O 1º Campeonato Interno dos funcionários do Samae teve início nesta segunda-feira, 22, no Ginásio do Furno. Dois jogos de Futsal masculino abrilhantaram a noite. Após muitos anos a diretoria da Autarquia deu o ponta pé nas competições, com o objetivo de fortalecer a amizade e o espírito de equipe.

Os jogos serão realizados em toda essa semana, em comemoração aos 49 anos de existência do SAMAE, em várias categorias: Futsal masculino, feminino, vôlei, bsquete, dama tênis de mesa, xadrez e truco., salientando que todos os jogadores são funcionários da instituição.

“ Estamos completando bodas de Heliotrópio (granada), simboliza vitalidade, rejuvenescimento, criatividade. Ela vem bem descrever esse campeonato”, enfatizou o superintendente do Samae, Mario Antonio Zaia.

Os time do Pátio B ganhou da equipe de Martinho Prado, por 3 x 2. Pátio A ganhou da Central por 9 x 3 . A final ficou entre Pátio A e B, que disputaram o 1º e 2º lugar na sexta-feira,26, no Ginásio do Furno.

O 3º e 4º lugar será disputado pela Central e Martinho Prado , também no ginásio do Furno, às 20h30.

Hoje haverá xadrez, dama e tênis de mesa a partir das 19hs no Ceresc, Vila São Carlos.