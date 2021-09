1ª Cia “Valentes de Davi” está com inscrições abertas para atender crianças e adolescentes

Com a retomada gradativa das aulas, em Mogi Guaçu, a diretoria da Associação Exército de Cristo – 1ª Companhia “Valentes de Davi” – já recruta crianças e adolescentes para participação gratuita dos projetos desenvolvidos na instituição. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo WhatsApp (19) 9.9891-3307.

A instituição tem o objetivo de oferecer assistência social junto às aos recrutas, a partir de atividades que contribuam para a melhoria da qualidade de vida de cada público. São desenvolvidos projetos sociais, socioeducativos e culturais que ajudem, principalmente as crianças e os adolescentes, para que fiquem menos ociosos e evitem ficar nas ruas, vulneráveis às drogas e outros diversos delitos.

A Associação 1ª Cia Valentes de Davi funciona em uma ampla área à rua Honório Orlando Martini, S/N, nas proximidades do conhecido “pedalinho”.

A instituição, não governamental, também conta com apoio de voluntários/associados, que auxiliam na Defesa Civil do Município em casos de desastres naturais e outros e, ainda atua na área da educação, apoiando os órgãos da Administração Pública, e sempre que possível com foco na educação profissional das famílias carentes.

Um grupo de voluntários está em processo de formação para estar apto ao recebimento e atendimento dos novos recrutas.

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, o projeto tem sido realizado com ações limitadas, evitando aglomerações e respeitando as regras sanitárias. Mas já chegou a atender cerca de 200 crianças e adolescentes, jovens e adultos, que são associados como voluntários junto à instituição.

O presidente da instituição, Daniel Franklin de Alencar disse que está praticamente recomeçando com o projeto, mas tem grande expectativa de voltar a atender um grande público.

O atendimento da Associação aos novos grupos deverá ser feito por meio de encontros semanais, geralmente aos sábados, no período da manhã ou da tarde, com o desenvolvimento de diversas atividades.

O PROJETO

Os recrutados passam pela Integração – que é a fase de conhecimento de normais regimentais da Companhia, de como é o ambiente, além da parte administrativa, social e operacional. Em seguida, devem seguir a Ordem Unida, cujo conceito é de ordem, disciplina e obediência, união, conjunto e coesão. Tratam-se de procedimentos e exercícios específicos, padronizados, enérgicos e marciais, que visam um melhor controle sobre um determinado grupo de pessoas, estando parado, em deslocamentos ou em apresentações, de maneira que demonstrem harmonia nos movimentos.

Quando acolhidos ao projeto, as crianças e adolescentes são integrados a grupos com denominações semelhantes aos das patentes militares que coordenam as unidades criadas na estrutura organizacional da Associação.

Inicialmente, os recrutas são os valentes e, conforme vão atendendo os requisitos estabelecidos na Companhia como: assiduidade, disciplina e frequência escolar, eles ganham novos cargos sendo: valentes capitães, valentes levitas, valentes comandantes e outros.

Tradicionalmente, os escalões das unidades do Exército de Cristo são os seguintes: Esquadra (de quatro a oito valentes), Subgrupo (nove valentes), Grupo (três ou quatro esquadras), Subpelotão (dois grupos), Pelotão (três ou quatro grupos), Companhia (dois pelotões), Batalhão (duas companhias), Brigada (dois batalhões), Divisão (duas brigadas), Corpo e Exército (duas divisões).

DEFESA CIVIL

Outra atuação da Associação Exército de Cristo é junto à Defesa Civil, auxiliando o órgão do Município de Mogi Guaçu com ações preventivas de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar ou minimizar desastres naturais ou não.