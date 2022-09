18 equipes confirmam participação na 46ª Maratona Esportiva Guaçuana 

Congresso técnico realizado na terça-feira, 13 de setembro, na sala de vídeo Célia Maria Stábile, no Centro Cultural, confirmou a participação de 18 equipes na 46ª Maratona Esportiva Guaçuana (MEG). Cerca de dois mil atletas competirão no evento que volta a ser realizado após dois anos suspenso por conta da pandemia da Covid-19.

As seguintes equipes estão confirmadas: Associação de Jovens Bom Jesus, Atlético Amigos/Rápido Guaçu, Atlético Ypê 8, Borússia, Brais/Alvorada, Cerâmica Clube, Escola Estadual Luiz Martini, Escola Estadual Padre Armani, Espaço Liga, F.C. Parque do Estado II, Lagoa E.C., Martinho Prado, Metralhas F.C., Ohana, São José, Sesi, União Parque do Estado e Ypê Sport Club/Ypê Pinheiros.

No domingo, 11 de setembro, mesmo antes do congresso técnico, os primeiros medalhistas da competição já foram conhecidos porque três disputas da modalidade de xadrez aconteceram na alameda do Shopping Boulevard pelas categorias mirim masculina e feminina e adulto feminina. Sagraram-se campeões Renan Trindade (Espaço Liga), Emilly Christinny Alves De Jesus (Lagoa Esporte Clube) e Kerolaine Barbosa Santos (Associação de Jovens Bom Jesus), respectivamente.

Ao todo, serão 28 modalidades em disputa: atletismo, basquetebol, basquete 3×3, badminton, biribol, bocha, ciclismo, dominó, futsal, handebol, mini handebol, damas, mountain bike, powerliffting, malha terra, malha oficial, natação, pedestrianismo, tênis de campo, tênis de mesa, truco, voleibol indoor, vôlei de paia, voleibol adaptado, xadrez, futevôlei e beach tênis, além do concurso da Rainha.

Em 2022, o evento marca a inserção no programa esportivo da modalidade de beach tênis, além do retorno do torneio de futevôlei e do concurso de Rainha da MEG, que nesta edição não será obrigatório para todas as equipes. Outra novidade é a introdução da categoria escolar destinada para as escolas de ensino fundamental e médio de Mogi Guaçu nas modalidades de atletismo, basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

A cerimônia de abertura da 46ª MEG está marcada para o dia 22 setembro, às 19h30, no centro esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. Na ocasião, também será inaugurado o novo piso da quadra poliesportiva do ginásio municipal.