179 vagas de emprego são oferecidas pelo PAT nesta sexta (02)

179 vagas distribuídas em 30 ocupações, confira:

1. Agente de Negócios: Para efetuar vendas via telefone, whatsapp e email, de crédito consignado para aposentados e pensionistas. Irá negociar, apresentar propostas e estar em contato direto com esse público. Fará uso dos sistemas internos da empresa. Ser comunicativo, pro ativo e ambicioso. Ter habilidade com números, que goste de trabalhar com metas e pressão. Ter conhecimento em pacote Office. Desejável experiência em telemarketing/consignados.

2. Ajudante Prático: Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Necessário experiência com corte maçarico, pontear com solda MIG e fixação (lixadeiras) e acabamentos. Trabalhará com peças metálicas. CNH: AB

3. Atendente de Balcão: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Dispensado experiência na função. Atendimento ao cliente, balcão, drive-thru, caixa, entrega de pedidos e venda sugestiva. Manipulação de alimentos para execução final do produto (montagem , lanches, molhos, sobremesas, acompanhamentos e refeições). Preparação de alimentos (temperar, preparar e manipular produtos , descongelamentos diversos). Limpeza do local, recebimento, armazenamento e contagem de produtos em estoque e refrigerador, execução das normas, procedimentos e padrões da marca. Ter disponibilidade de horário. Escala de trabalho 6×1.

4. Auxiliar de Cozinha: Vagas para o Estado de São Paulo .Necessário possuir disponibilidade para treinamento remunerado e mudança de cidade. Despesas de viagem e local para residir (casa ou apartamento), oferecidos pela empresa (quarto compartilhado).

5. Auxiliar de Enfermagem: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua experiência na função e obrigatório possuir coren ativo.

6. Auxiliar de Linha de Produção: Necessário que possua conhecimento com montagem de pallets.

7. Consultor de Vendas Externas B2B: Atuar com prospecção de clientes corporativos, B2B, comercialização de produtos de limpeza. Necessário ter atuado no segmento de vendas com atividade de prospecção de clientes corporativos, manutenção de carteira, agendamento e visitas a clientes, elaboração de relatórios, possuir veículo para o trabalho.CNH: B

8. Enfermeiro: Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Necessário que tenha experiência na função e obrigatório possuir coren ativo.

9. Estagiário de Logística: Obrigatório estar cursando logística. Para atuar no processo de recebimentos, armazenagem e separação de produtos. Possuir conhecimento com pacote Office. Diferencial: Conhecimento no mercado de produtos químicos.

11. Estagiário de Marketing: Obrigatório estar cursando Marketing. Para atuar com desenvolvimento de artes gráficas, mídia social e mais atividades inerentes a função. Ser responsável e dinâmico.

12. Garçom: Vagas para o Estado de São Paulo .Necessário possuir disponibilidade para treinamento remunerado e mudança de cidade. Despesas de viagem e local para residir (casa ou apartamento), oferecidos pela empresa (quarto compartilhado).

13. Instalador de Alarmes (Técnico): Realizar instalações de alarme, interfone, cerca elétrica, motor de portão, cftv, , ter conhecimento em parte elétrica, disposição de horário, viagens, não precisa ter conhecimento em tudo, mas experiência em instalações. CNH: B

14. Jardineiro: Para manter jardins internos/externos e plantações, garantindo limpeza e apresentação visual. Efetuar corte de grama, manutenção de toda área, aplicação de adubos. Experiência com roçadeira.

15. Mecânico de Automóvel: Necessário que possua experiência na função.

16. Mecânico de Suspensão: Vaga para moleiro com experiência em toda parte de suspensão de caminhões e carretas.

17. Mecânico de Suspensão: Necessário experiência com mecânica e suspensão automotiva.CNH: A

18. Mecânico de Veículos Automotores a Diesel (Exceto tratores): Necessário que possua amplo conhecimento em veículos a diesel e experiência na área com manutenção corretiva e preventiva. CNH: D

19. Operador de Escavadeira/Retroescavadeira : Operar máquina escavadeira/retroescavadeira, manejando dispositivos de comando, executando tarefas programadas, abrindo valas e carregando caminhões basculantes, se necessário. CNH: D

20. Pintor de Máquinas Industriais: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário experiência na realização de serviços de revitalização , preparação e pintura em componentes metálicos e equipamentos. Conhecimentos em pintura com tinta PU e Epoxi, e pintura com pistola de ar comprimido. CNH: AB

21. Recepcionista Atendente: Vagas para o Estado de São Paulo .Necessário possuir disponibilidade para treinamento remunerado e mudança de cidade. Despesas de viagem e local para residir (casa ou apartamento), oferecidos pela empresa (quarto compartilhado).

22. Serralheiro: Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Necessário experiência com corte, solda MIG e fixação – Montagem e acabamento, leitura de projetos. Trabalhar com estruturas metálicas e leitura de desenhos industriais. CNH: AB

23. Soldador: Vaga para a cidade de Jaguariúna.Necessário experiência com Solda Tig, Mig, Mag.

24. Técnico de Enfermagem: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que tenha experiência na função e obrigatório possuir coren ativo.

25. Torneiro Mecânico: Necessário que possua experiência em operação de torno mecânico/convencional. Curso concluído na área, conhecimento de leitura e interpretação de desenho e instrumento de medição. CNH: AB

26. Trabalhador Rural: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Para trabalhar em produção de tomate em cultivo protegido. Necessário que tenha conhecimentos em colheita.

27. Vendedor de Consórcio: Necessário possuir experiência em vendas, habilidade em redes sociais, bom relacionamento no mercado, habilidade de negociação, de comunicação e saber lidar com pessoas. Ter veículo próprio. CNH: AB

28. Vendedor Interno: Necessário que possua experiência na função.

29. Vendedor Externo: Necessário experiência na área. Prospectar novos clientes, negociar preços, oferecer produtos de telefonia móvel e fixa, internet, TV por assinatura, ET.

VAGAS PCD – Vagas para pessoas com deficiência

30. Atendente de Balcão: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário possuir experiência na função. Atendimento ao cliente, balcão, drive-thru, caixa, entrega de pedidos e venda sugestiva. Manipulação de alimentos para execução final do produto (montagem , lanches, molhos, sobremesas, acompanhamentos e refeições). Preparação de alimentos (temperar, preparar e manipular produtos , descongelamentos diversos). Limpeza do local, recebimento, armazenamento e contagem de produtos em estoque e refrigerador, execução das normas, procedimentos e padrões da marca. Ter disponibilidade de horário. Escala de trabalho 6×1.

OBS: Vagas disponíveis para 02/07/2021.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 01/07/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.