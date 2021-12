Confira a agenda cultural da semana

Fizemos um resumos dos melhores eventos culturais que acontece neste final de semana, e começa a partir desta quinta (16). Confira:

CHOPERIA TYRADIÇÃO:

Quinta, dia 16 a partir das 20h00 tem o Professor Rodrigo

Sexta, dia 17 tem Banda Kombi 69 a partir das 21h00

Sábado, dia 18 tem Banda Rox Tributos a partir das 21h00

CERVEJA & CIA

Quinta, dia 16:

Sexta dia 17

SÁBADO,18/12 – #SÁBADO DO #ROCK Com Banda Sound American + Montrix Rock.

DOMINGO,19/12 – #SAMBA#PAGODE & #CIA Com Grupo Fika Dika + Thomas e Banda + Dj Carioca e ainda Mulher com entrada #free até às 21hrs.

BOTEQUIM DA ESTAÇÃO

Sábado, dia 17

NATAL ENCANTADO

TUPEC:

17 de dezembro

19h – Cia. Parafernália (Teatro Contemporâneo)

21h – Cia. Oitonopalco (Teatro Contemporâneo)

18 de dezembro

20h – EMIA (Mostra Multilinguagem)

19 de dezembro

18h – Projeto PAS (Música com repertório variado)

19h – Dança de Salão, com Studio Impacto

19h- Dança Contemporânea, com Studio W

19h- Projeto Ágape (Dança)

PARQUE DOS INGÁS

16 de dezembro

19h30 – Banda J3D (Pop rock)

20h30 – Banda Rock Village (Rock)

17 de dezembro

19h – Dança Contemporânea, com Academia Dançarte

20h – Kung Fu, com Kenj Shaolin do Norte

18 de dezembro

17h – Grupo de Capoeira Ocultos

18h – Dança Contemporânea, com Impulso Academia

19h – Balé Clássico, com Sol Academia

20h – Dança Contemporânea, com Nathalia Mello

SAMBA NA ESTAÇÃO

No domingo, 19 de dezembro, a tradicional Roda de Samba e Choro com o

Grupo da Estação terá uma edição especial de pré-natal. O evento

acontecerá na Praça Duque Caxias, no Centro, localizada atrás do Centro

de Convergência Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, das 10h às 13h.

O repertório desta apresentação será com temas natalinos.