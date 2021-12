Tem eventos culturais para todos os gostos no final de semana; confira

O final de semana está recheado de atrações culturais para todos os gostos.

No Centro Esportivo Campano, no sábado a partir das 11h00 tem um super evento beneficente:

1° Encontro dos amigos do Rock”

Dia 11/12 as 11:00 da manhã aqui no Campano

Evento solidário, traga um kg de alimento não perecível para doação. Entrada franca.

Com as bandas “Balaio Doido e Eu + 1

Choperia TRADIÇÃO:

Sexta, dia 10

Sábado, dia 11

Domingo, dia 12

Cerveja & CIA

Quinta, dia 9

Sexta, dia 10

Sábado, dia 11

Domingo, dia 12

Segunda, dia 13

PUB do PROFETA (Rua: Vereador João da Rocha Franco, 39, Centro – Mogi Guaçu, SP)

Sábado, dia 11

NATAL ENCANTADO

Teatro TUPEC

10 de dezembro

19h – Balé Clássico, com Sol Academia

20h – Dança Contemporânea, com Academia WM’s

21h – Dança do Ventre, com Samyna Suad Belly Dance

11 de dezembro

20h – Dança e Cidadania

12 de dezembro

19h – Banda Sweet Bullet (Hard Rock)

20h – Derick e Lossani (Dupla Sertaneja)

Parque dos Ingás

9 de dezembro

19h30 – Banda Santa Terezinha

20h30 – Quarteto Qdeujazz

10 de dezembro

19h – Banda Sweet Bullet (Hard Rock)

20h – Banda Primezero (Heavy Metal)

21h – Banda Eu + 1 (Rock Retrô)

11 de dezembro

19h – Banda Rádio K7 (Pop rock nacional)

20h – Derick e Lossani (Dupla Sertaneja)