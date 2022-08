15 alunos de Mogi Guaçu são finalistas da etapa municipal do concurso EPTV na Escola

Na segunda-feira, dia 15 de agosto, um grupo de alunos de Mogi Guaçu visitou os estúdios da EPTV Campinas. Eles são finalistas da etapa municipal do concurso EPTV na Escola edição 2022. Os 15 alunos foram acompanhados pela professora Isabel Vieira Bonvicini, responsável pelo projeto, e pela professora Maria Lúcia de Paula Correa.

Mais uma vez, Mogi Guaçu participa do Projeto EPTV na Escola, um concurso de redação entre todos os alunos do último ano do ensino fundamental das cidades de cobertura geográfica da EPTV. O tema deste ano foi: Por que acreditamos que o mundo virtual é real?

“Desejamos boa sorte aos alunos que tiveram as redações selecionadas como finalistas e torcemos para que alguma destas esteja entre as 10 da região”, comentou a professora Isabel.

Em 19 de outubro serão divulgados os 10 finalistas do concurso de cada região. Os alunos finalistas farão uma reportagem na sua cidade com uma equipe da EPTV. A cerimônia de premiação será no dia 23 de novembro, em Campinas.

Premiação

Os autores das melhores redações (primeiro colocado) em cada região receberão um aparelho de TV novinho. Os professores orientadores dos alunos vencedores em cada região ganham um leitor de livros digitais (Kindle). A escola dos primeiros colocados em cada região receberá um projetor de vídeo (Datashow).

“A Secretaria Municipal de Educação agradece a todas as escolas, professores e alunos participantes e parabeniza os semifinalistas que representarão nossa cidade neste projeto”, comentou Isabel Vieira Bonvicini.

Lista dos 15 estudantes finalistas da etapa municipal

Beatriz da Silva Cavalcante – EMEF Adirce Cenedeze Caveanha

Geovana C. Faria- EMEF Antonio Giovani Lanzi

Gabriel Dias Ribeiro- Colégio Anglo

Lívia Elias Sardinha Mantovani- Colégio Monteiro Lobato

Luiza Malta Awada- EMEF Profª Anira Franco de Campos

Mariana Rossi Bovolenta- Escola Profº Cud Chiarelli (FEG)

Mariana V. F. Massuía- EMEF João Bueno Junior

Maria Alice T. Meira- EMEF Profª Rita de Cássia Gomes da Silva Cola

Maria Clara P. do Carmo- EMEF Prefeito Waldomiro Calmazini

Maria Clara S. Aquino- Centro Educacional Base

Maria Eduarda L. Silva- SESI

Rafael P. de Toledo- Escola Estadual Profº Nelson Girard

Rafaela R. Aquino- EMEF Profª Márcia Helena Falsete Risola

Sarah Kelilly R. Silva- Escola Estadual João Pessoa Maschietto

Vinícius Ferreira da Silva- EMEF Profº Geraldo Sorg