143 vagas de emprego no PAT para esta segunda (02)

143 vagas distribuídas em 42 ocupações, confira:

1. Agente de Negócios: Para efetuar vendas via telefone, whatsapp e email, de crédito consignado para aposentados e pensionistas. Irá negociar, apresentar propostas e estar em contato direto com esse público. Fará uso dos sistemas internos da empresa. Ser comunicativo, pro ativo e ambicioso. Ter habilidade com números, que goste de trabalhar com metas e pressão. Ter conhecimento em pacote Office. Desejável experiência em telemarketing/consignados.

2. Assistente de Oficina de Acessórios (Instalador de Película Insufilm): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário possuir experiência na função. Ter boa postura, organização, criatividade, agilidade, boa comunicação verbal. Desejável experiência com aplicação de películas e adesivos (insufilm).

3. Assistente de Oficina Tacógrafo (Montador de Instrumentos de Precisão): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário possuir experiência na função. Ter bom relacionamento interpessoal, criatividade, postura, organização, agilidade e boa comunicação verbal.

4. Auxiliar de Cozinha: Vaga para o Estado de São Paulo. Para jovens ( de 18 à 28 anos) a procura de trabalho e crescimento profissional. Disponibilidade para viagem e mudança de cidade. Não é exigido experiência profissional. Escala de Trabalho 6×1.

5. Auxiliar de Laminação de Fibras de Vidro: Vaga para a cidade de Santo Antonio de Posse: Necessário possuir conhecimento dos materiais utilizados no processo de laminação, como mantas, tecidos, tipos de resinas, etc. Ter disponibilidade para viagens e horários. CNH: B

6. Auxiliar de Mecânico a Diesel: Necessário conhecimentos básicos em mecânica diesel troca de óleo e conhecimento das ferramentas de utilização.

7. Auxiliar de Pedreiro: Necessário que possua experiência na função.CNH: AB

8. Auxiliar Operacional (Operador de Teleprocessamentos): Para instalação de internet em casas e condomínios. Disponibilidade para viagens. CNH: B

9. Auxiliar Operacional (Operador de Teleprocessamentos): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Para instalação de internet em casas e condomínios. Disponibilidade para viagens. CNH: B

10. Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aço)- Temporária – 10 dias: Vaga para a cidade de Itapetininga. Necessário experiência em caldeiraria. Despesas com hotel, refeições e transporte ficarão por conta da empresa.CNH: AB

11. Captador de Imóveis: Necessário que possua veículo próprio e tenha experiência na função. CNH: AB

12. Chefe de Cozinha: Vaga para a cidade de Itapira. Obrigatório que possua graduação em gastronomia. Elaboração de cardápio, organização de estoque, cortes e preparo de carnes, coordenação de equipe.

13. Desenhista Projetista Mecânico (Junior): Necessário possuir ou estar cursando engenharia mecânica, mecatrônica ou afins. Desenvolver projetos mecânicos, estruturais, auxiliado por softwares, fazer orçamentos, atendimento ao cliente, detalhamento de peças e conjunto, entre outros. CNH: AB

14. Eletricista Industrial: Necessário que possua experiência na função.

15. Eletricista de Manutenção Industrial : Vaga para a cidade de Jacutinga. Desejavél que possua curso Técnico em Eletrônica, Mecatrônica ou Eletrotécnica. Realizar manutenções elétricas programadas, sempre que possível, em todos os equipamentos ligados a produção, manutenções elétricas emergenciais , auxiliar nos programas 5s, CMC, E2 e VIM. Auxiliar nos requisitos da ISSO 9001, ISSO 14001 e OHSAS 18001. Mais atividades oriundas a função.

16. Estagiário de Logística: Obrigatório estar cursando logística. Atuará no processo de logística da empresa, sendo realizadas as atividades de recebimento/armazenagem e separação de produtos. Necessário possuir conhecimento em pacote Office. Diferencial: Conhecimento no mercado de produtos químicos.

17. Mecânico de Automóvel: Necessário que possua experiência na função.

18. Mecânico de Empilhadeira: Necessário que possua experiência na função, fazer manutenções das empilhadeiras.

19. Mecânico de Manutenção de Automóveis: Necessário possuir conhecimento em alinhamento, balanceamento, suspensão, freios e troca de óleo. CNH: AB

20. Mecânico de Manutenção Máquinas Industriais: Vaga para a cidade de Jacutinga. Obrigatório possuir curso Técnico em Mecânica ou afins. Realizar manutenções preventivas e corretivas em máquinas e equipamentos. Diversas atividades oriundas a função.

21. Mecânico Manutenção de Caminhões (Linha Pesada): Necessário experiência comprovada em serviços de manutenção corretiva e preventiva de caminhões, máquinas e demais veículos. CNH: D

22. Mecânico de Veículos Automotores a Diesel (Exceto tratores): Necessário que possua amplo conhecimento em veículos a diesel e experiência na área com manutenção corretiva e preventiva. CNH: D

23. Montador Mecânico Hidráulico: Vaga para a cidade de Santo Antonio de Posse: Necessário que possua Curso técnico em mecânica. Montagem de tubulações mecânicas, conexões, serviços de solda, montagem de equipamentos através de desenho técnico. Desejável : Experiência em montagem industrial. Ter disponibilidade parta viagens. CNH: B

24. Operador de Centro de Usinagem com Comando Numérico: Vaga para a cidade de Itapira. Para confeccionar peças de acordo com desenho técnico e realizar programação da máquina. CNH: A

25. Operador de Empilhadeira : Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Necessário que tenha experiência na função. Possuir certificado de conclusão do curso na área. CNH: B

26. Operador de Injetora de Plástico: Preparar máquina injetora, promovendo ajustes e regulagens durante o processo. Auxiliar nas atividades de manutenção preventiva e corretiva, limpeza e conservação das máquinas e equipamentos, evitando paradas devido a problemas mecânicos.

27. Operador de Máquina Perfuratriz: Necessário experiência comprovada em preparo de minas para implosão de rochas, operador de perfuratriz em pedreira. CNH: D

28. Operador de Máquinas Fixas: Obrigatório possuir conhecimentos em metalúrgica, montagem de injetora plástica (vários segmentos).

29. Operador de Retro-Escavadeira: Necessário experiência comprovada na função. CNH: D

30. Operador de Rolo Compactador: Necessário experiência comprovada em serviços de operação de rolo compactador em construção civil e terraplenagem. CNH: D

31. Operador de Torno CNC: Vaga para a cidade de Itapira. Será responsável pela operação e programação de torno CNC, conferindo medidas das peças confeccionadas de acordo com desenho técnico. CNH: A

32. Padeiro: Necessário experiência na fabricação de pães, bolos, tortas, salgados e doces em geral.

33. Pedreiro:. Necessário possuir experiência na função. CNH: AB

34. Polidor de Veículos: Necessário que possua experiência na função. CNH: B

35. Projetista de Tubulação: Vaga para a cidade de Santo Antonio de Posse. Necessário possuir curso técnico mecânico. Auxiliar engenheiro no desenvolvimento e na coordenação de projetos gráficos. Elaborar desenhos dos projetos, definindo suas características e determinando os estágios de execução e outros elementos técnicos.Ter domínio AutoCAD desenhos hidráulicos. CNH: B

36. Recepcionista Atendente: Vaga para o Estado de São Paulo. Para jovens (de 18 à 28 anos) a procura de trabalho e crescimento profissional. Disponibilidade para viagem e mudança de cidade. Não é exigido experiência profissional. Escala de Trabalho 6×1.

37. Serralheiro: Necessário que possua experiência com soldas e pinturas. CNH: AB

38. Tosador de Animais Domésticos: Obrigatório possuir MEI. Ter experiência comprovada, comprometimento e bom relacionamento. CNH: AB

39. Vendedor de Consórcio: Necessário possuir experiência em vendas, habilidades em redes sociais, bom relacionamento no mercado, habilidade de negociação, de comunicação e saber lidar com pessoas. Ter veículo próprio. CNH: AB

40. Vendedor Interno: Necessário que possua experiência com venda de roupas femininas, atendimento ao cliente e caixa.

VAGAS PCD – Vagas para pessoas com deficiência

41. Agente de Faturamento :Efetuar leitura do consumo de energia elétrica e entrega da fatura em unidades consumidoras faturadas em baixa tensão, com medição direta e indireta, localizadas nas áreas urbanas e rurais. Conhecimento em pacote Office. CNH: B

42. Desenhista Projetista: Obrigatório possuir curso na área. Para trabalhar com moldes plásticos.

43. Operador de Caixa (Assistente de Vendas): Necessário possuir experiência na função e atendimento ao cliente.



OBS: Vagas disponíveis para 02/08/2021.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 30/07/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.