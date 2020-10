Homem morre após roubar carro e tentar atropelar PMs em abordagem

No começo da manhã desta quinta (29), um homem morreu após tentar atropelar Policiais Militares na Estrada Municipal Policarpo Albino Canato, no Jardim Nova Guaçu, conhecido como Limoeiro.

Segundo apurado no local, antes de morrer, Diogo Apolinário Alves, 27 anos foi flagrado furtando um GM Corsa que estava estacionado em uma rua do Bairro Limoeiro, ele usava uma chave de fenda para arrombar o veículo. Questionado de sua ação pelo proprietário do veículo que ouviu o barulho e foi verificar, Diogo ameaçou o mesmo com a chave de fenda e conseguiu funcionar o carro, se evadindo do local.

Minutos mais tarde, Diogo abasteceu o veículo em um posto na Avenida Emília Marchi Martini e sem pagar, saiu em alta velocidade, momento em que uma viatura da PM viu o carro suspeito e começou o acompanhamento. Diogo então, sendo acompanhado acessou a Rua Paula Bueno e adentrou o Bairro Limoeiro onde percorreu por diversas ruas.

Diversas viaturas participavam do acompanhamento, momento em que Diogo então tentou sair do bairro pela Estrada Policarpo Canato. Neste momento, conforme mostra o vídeo abaixo, um dos PMs desce da viatura para abordar o ladrão e quase é atropelado. Com o carro já avariado, ele ainda tenta atropelar outros PMs e acaba sendo alvejado e bate no alambrado da Empresa Ingredion.

Diogo, ele foi baleado e morreu após roubar veículo e na fuga tentar atropelar PMs.

O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu Diogo para a Santa Casa, no entanto, o mesmo entrou em óbito.

Local periciado pela Polícia Científica e caso registrado pela Polícia Civil. Diogo era conhecido como “Cigano” e tinha passagens pela Polícia, inclusive estava fora da prisão há pouco tempo.

Fotos: Rodrigo Fernandes/MGA