103 universitários são beneficiados com subsídio transporte neste 1º semestre

A Secretaria Municipal de Educação finalizou o processo de inscrição e concessão do subsídio transporte do primeiro semestre desse ano. Foram feitas 133 inscrições, sendo 103 deferidas para o recebimento do repasse. Foram contemplados alunos que estudam nas cidades de Araras, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Campinas, Jaguariúna, Limeira, Mogi Mirim e São João da Boa Vista.

A pasta irá investir ao longo do ano R$ 139.632,00 para subsidiar o transporte dos estudantes. Até 2021 a porcentagem do reembolso era de 20% do valor pago pelo transporte. A partir desse ano, passou a ser de 30%, tendo um aumento de 10% em relação aos anos anteriores. O primeiro repasse, referente aos meses de fevereiro, março e abril, deve ser efetuado ainda em maio.

O universitário contemplado deve realizar serviço social voluntário, que consiste na doação de uma cesta básica semestralmente juntamente à Secretaria da Assistência Social. No segundo semestre será feito novo recadastramento, quando o aluno deve comprovar que continua estudando e utilizando transporte.

“Conseguimos aumentar o percentual de reembolso para o estudante e atendemos quase que a totalidade dos inscritos. Os indeferimentos ocorreram por falta de documento ou pela questão da renda salarial”, comentou Paulo Paliari, secretário municipal de Educação que comentou que no segundo semestre estuda promover uma mudança para beneficiar os universitários que estudam na cidade e também os de escolas técnicas.