100% da frota do transporte coletivo em Mogi Guaçu está em GREVE

A paralisação do transporte coletivo em Mogi Guaçu atingiu 100% da frota nesta terça-feira (2). Com isso, nem mesmo os seis carros que foram liberados a circular na segunda-feira (1°), no primeiro dia da greve dos motoristas de ônibus, puderam sair da garagem da Viação Santa Cruz, empresa responsável pelo serviço, e os funcionários da empresa.

A greve da categoria foi deflagrada pelo Sindicato dos Condutores de Mogi Guaçu e Região na madrugada desta segunda-feira depois que a empresa não se manifestou a respeito da solicitação. Durante o dia, a Viação acenou em aceitar a reivindicação, mas o impacto nas condições de pagamento, principalmente, da aplicação do índice salarial, é o que tem dificultado um acordo. Os trabalhadores querem os 3% no mínimo a partir de abril, enquanto que a direção da empresa propõe pagar a partir de maio.

O prefeito Rodrigo Falsetti (Cidadania) chegou a intermediar para que as partes chegassem a um acordo. Ele conversou pessoalmente tanto com o diretor da Viação, Francisco Mazon, quanto o presidente do sindicato, Gessy Alves de Oliveira.“Estou pedindo o empenho dos dois para que voltem imediatamente. Pedi ao Francisco que ligasse para o presidente do sindicato e resolvesse isso aí. Que se entendam e voltem porque a população não pode pagar esse preço. E vou continuar acompanhando”, frisou.

Como essa negociação não avançou ao longo da segunda-feira, o sindicato decidiu paralisar toda a frota nesta terça-feira, aguardando uma nova rodada de negociação.

Vale lembrar das 36 linhas que operavam, apenas 18 permanecem em atividade por conta da pandemia da Covid-19.